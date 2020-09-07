Появились подробности об исчезнувших в Сочи туристах с восемью детьми

Группа туристов из трех взрослых и восьми детей, исчезнувшая в горах Сочи, по предварительным данным, прибыла на курорт из Тверской области. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Представитель ведомства уточнил, что пропавшие занимаются лыжным спортом и направились в горную местность Адлерского района для тренировки легких.

При этом источник РИА Новости в экстренных службах заявил, что участниками инцидента оказались дети 2004–2011 года рождения. «Все восемь детей — ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь"», — заключил собеседник агентства.

Об исчезновении туристов в Сочи стало известно 7 сентября. В МЧС России поступило сообщение о том, что группа из 11 человек перестала выходить на связь с родственниками — накануне утром они вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик на южном склоне Роза Хутор, и не вернулись. На месте развернуты поисково-спасательные работы.

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