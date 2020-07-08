Российские туристы умерли на отдыхе при загадочных обстоятельствах

В Хакасии спасатели нашли тела двух туристов, пропавших во время отдыха. Об этом в среду, 8 июля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, путешественники пропали 3 июля, когда отправились в урочище Гальцы в Усть-Абаканском районе, а затем не вышли на связь с близкими и в обозначенное время не вернулись домой. После этого в регионе начались поисковые мероприятия, и сотрудники экстренных служб нашли тела двух мужчин, на которых не было признаков насильственной смерти.

В обстоятельствах загадочной гибели туристов предстоит разобраться экспертам — тела направят на судебно-медицинское исследование. По данным портала 19rus.info, в качестве основной причины следователи рассматривают удар молнии.

Известно, что один из погибших был начальником производственно-диспетчерской службы аэропорта Абакана, личность второго не раскрывается.

В июне сообщалось, что в Сочи погиб турист, упавший с параплана. Инструктор, летевший вместе с ним, получил тяжелые травмы.

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