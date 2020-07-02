Сидевшая в Mercedes собака разбилась о скалы в Крыму из-за ошибки хозяйки

Машина приехавшей из Москвы туристки с собакой в салоне сорвалась с обрыва в Крыму. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает «КП-Севастополь».

По данным издания, инцидент произошел на мысе Фиолент в пригороде Севастополя. Владелица Mercedes-Benz E200 вышла полюбоваться видами Черного моря с высоты мыса и забыла поставить автомобиль на ручной тормоз. Машина скатилась со склона и разбилась о скалы.

На место сразу же прибыли спасатели, но достать автомобиль оказалось невозможно: он застрял между скал. Йоркширский терьер, оставленный хозяйкой в салоне, вылетел из машины после удара о камни и погиб.

Ранее сообщалось, что российский турист выжил, сорвавшись с семиметровой скалы на Южном берегу Крыма. Мужчина упал в бухту мыса Муссери во время спуска, спасатели доставили его к поджидавшей на причале скорой помощи на моторной лодке.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!