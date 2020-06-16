16-летняя чемпионка мира сорвалась со 150-метровой скалы и погибла

Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади умерла в результате несчастного случая. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, 16-летняя спортсменка вместе с друзьями осматривала скалы в окрестностях дома. Затем она поскользнулась и упала в 150-метровый обрыв. В сообщении на сайте Федерации скалолазания Франции сказано, что инцидент произошел между двумя тренировочными зонами, оборудованными поручнями.

Дуади была чемпионкой мира среди юниоров в боулдеринге — разновидности скалолазания, которая включена в программу Олимпийских игр в Токио. С 2019-го спортсменка выступала на взрослых соревнованиях и должна была участвовать в Играх-2020.

5 июня чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров Елизавета Медвецки выпала из окна и погибла. Родственники настаивали, что спортсменка умерла в результате несчастного случая.

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