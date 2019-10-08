Призер юношеской Олимпиады покончил с собой в Москве

Российский теннисист Михаил Бирюков скончался в возрасте 27 лет в Москве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, Бирюков совершил самоубийство. Его тело было обнаружено в ванной. Прибывшие на место происшествия медики не сумели спасти спортсмена. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося.

Бирюков занялся теннисом в 2009 году. Через год он стал обладателем серебряной медали в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Спортсмен является сыном четырехкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселевой.

В августе этого года 20-летний футболист молодежной сборной Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой. Сообщалось, что до этого его беспокоила череда травм. После безуспешного лечения игрок бросил учебу в Йельском колледже.

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