38-летний боксер покончил с собой

Польский боксер и бывший чемпион мира среди молодежи по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Давид Костецки совершил самоубийство. Об этом сообщает Polsat Sport.

38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.

Костецки отбывал пятый срок. Поляк был признан виновным в организации преступной группировки и приговорен к пяти годам лишения свободы. Костецки оставалось два года до конца срока.

В последний раз Костецки выходил на ринг в 2014 году. Тогда он уступил соотечественнику Анджею Вайде.

Костецки выступал в полутяжелом весе. На его счету 39 побед и два поражения.

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