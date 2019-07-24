Российский боксер умер в 36 лет

Российский боксер Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации бокса России.

В организации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Причина смерти боксера не называется.

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Игнатьев является бронзовым призером чемпионата России 2002 года в легчайшем весе. Он выиграл чемпионат России среди юниоров в весовой категории до 51 килограмма и завоевал серебряную медаль юниорского первенства мира в 2000 году. Он также получил звание мастера спорта международного класса.

23 июля другой российский боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет. Спортсмен был госпитализирован в США 20 июля после поражения от пуэрториканца Сабриеля Матиаса. Поединок был остановлен в 11-м раунде по инициативе тренера россиянина. Впоследствии боксеру провели операцию, ввели в медикаментозную кому, но 23 июля он скончался.

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