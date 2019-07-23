Попавший в реанимацию после боя российский боксер умер

Российский боксер Максим Дадашев скончался в результате травм, полученных во время боя 20 июля. Об этом сообщил Telegram-канал RT со ссылкой на команду спортсмена.

Известно, что Дадашев умер в американской больнице. В беседе с ТАСС его знакомый сказал, что у 28-летнего боксера не выдержало сердце.

Максим Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения в бою с Сабриелом Матиасом в Оксон-Хилле, состоявшемся 20 июля. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина. Максиму провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек, пришлось удалить часть черепа. Спустя некоторое время спортсмена ввели в медикаментозную кому.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 13 побед подряд (11 из них нокаутом). Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США.

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