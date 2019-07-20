Российский боксер перенес операцию после поражения

Российский боксер Максим Дадашев перенес операцию по удалению отека мозга после поражения от пуэрториканца Сабриела Матиаса. Об этом сообщает журналист ESPN Стив Ким в своем Twitter-аккаунте.

«Дадашеву провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа. Боксер восстанавливается. О долгосрочных прогнозах сказать ничего не могу», — написал журналист.

Ранее Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина.

До этого Дадашев не потерпел ни одного поражения. За свою карьеру россиянин одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США.

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