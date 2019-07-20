Российский боксер впервые проиграл и попал в больницу

Российский боксер Максим Дадашев уступил пуэрториканцу Сабриелу Матиасу в поединке в США. Об этом сообщает Fightnews.com.

Секундант россиянина Бадди Макгирт выбросил полотенце в 11-м раунде, так как Дадашев не мог продолжать бой. Покинув ринг, у боксера началась рвота и он потерял сознание. 28-летнего россиянина госпитализировали. Отмечается, что он находится в критическом состоянии. Ему предстоит операция.

«Я не мог убедить его остановиться. При этом было заметно, что от соперника прилетает все больше и больше ударов. В какой-то момент я сам спросил себя, а стоит ли оно того? Один удар может изменить жизнь, я не мог поступить иначе», — заявил Макгирт.

Дадашев дебютировал в профессиональном боксе в 2016 году. До поединка против Матиаса он не уступал ни разу, одержав 11 побед подряд.

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