Хирург рассказала об операции российского боксера после поражения

Российского боксера Максима Дадашева ввели в медикаментозную кому после операции по удалению отека мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

«Отек спал, кровотечение остановлено», — рассказали агентству. Нейрохирург Мэри Кобб, проведшая операцию Дадашеву, рассказала The Washington Post, что у боксера было сильное кровотечение. В дальнейшем будет необходимо посмотреть, как россиянин отреагирует на операцию и лечение, а также оценить возможное повреждение мозга.

Ранее Дадашев был госпитализирован в критическом состоянии после поражения Матиасу. Бой был остановлен в 11-м раунде по инициативе секунданта россиянина. Ему провели двухчасовую операцию из-за субдуральной гематомы. Чтобы ликвидировать отек пришлось удалить часть черепа.

До этого Дадашев не потерпел ни одного поражения. За свою карьеру россиянин одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Все поединки уроженец Санкт-Петербурга провел в США.

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