20-летний футболист покончил с собой после череды травм

20-летний футболист молодежной сборной Уэльса Джоэл Дарлингтон покончил с собой. Об этом сообщает Metro.

Футболист совершил самоубийство в своем доме в Гелифоре, Южном Уэльсе. Тело Дарлингтона обнаружил его брат. Валлиец оставил несколько записок, содержание которых не разглашается.

В июне 2017-го игрока начали беспокоить боли в спине. У Дарлингтона было диагностировано смещение межпозвоночного диска. После безуспешного лечения игрок бросил учебу в Йельском колледже в октябре 2018-го.

Перед сезоном-2016/2017 Дарлингтон проходил просмотр в английском «Манчестер Юнайтед». Получив перелом руки во время тренировочных занятий, игрок покинул клуб. Дарлингтон вернулся на родину и поступил в академию валлийского клуба «Бала Таун», где в том же сезоне стал лучшим бомбардиром в команде своего возраста. Один из тренеров академии Энди Келли отметил, что Дарлингтон обладал «уникальным талантом».

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