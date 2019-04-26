Футболист умер на следующий день после интервью о своем здоровье

Полузащитник сборной Бурунди Фати Папи потерял сознание во время матча чемпионата Южной Африки и скончался. Об этом сообщает The Standard.

28-летнему Папи стало плохо уже через 15 минут после выхода на поле. Потерявшего сознание игрока доставили в больницу, где была зафиксирована смерть. Это случилось в четверг, 25 апреля.

За день до этого в издании Soccer Laduma вышло интервью Папи, в котором хавбек рассказал о проблемах с сердцем. Заголовок статьи в переводе с английского — «Врачи говорили мне, что я умру».

Последним клубом игрока был южноафриканский «Будвест Витс». Также Папи выступал и в европейских чемпионатах. С 2008 по 2011 год правами на хавбека обладал турецкий «Трабзонспор». Тем не менее футболисту не удалось провести за клуб ни одной официальной игры. Сезон-2009/2010 он выступал в Нидерландах за местный «МВВ Маастрихт» на правах аренды. В активе Папи 21 игра в составе сборной Бурунди.

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