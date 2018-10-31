Российский футболист умер от холода

Российский футболист и тренер Константин Андросенко погиб от переохлаждения. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».

27 октября 38-летний Андросенко почувствовал себя плохо, находясь за рулем автомобиля. Машина съехала в кювет, и находившийся в бессознательном состоянии футболист замерз насмерть.

Андросенко был помощником тренера: помогал на занятиях детской команде по мини-футболу в Смоленске. Спортсмен выступал в разных дисциплинах — в частности, в мини-футболе и пляжном футболе. В большом футболе Андросенко защищал цвета клубов «Металлург», «Печерск» и «Рославль» в чемпионате Смоленской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!