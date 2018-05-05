Молния убила футболиста во время матча

21-летний футболист Луанда Нцхангасе из южноафриканского клуба «Марицбург Юнайтед» умер спустя два месяца после того, как его ударила молния во время матча. Об этом сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на аккаунт клуба в Facebook.

Инцидент произошел первого марта. Молния ударила в троих игроков прямо во время игры, двое футболистов получили легкие травмы, Нцхангасе с ожогом груди был доставлен в больницу. Все это время он находился в медикаментозной коме.

Руководство клуба собирается встретиться с семьей погибшего, чтобы обсудить детали предстоящей траурной церемонии.

Это уже третья потеря для «Марицбург Юнайтед» за три года — в 2016 и 2017 годах в автомобильных авариях погибли 27-летний Мондли Келе и 20-летний Млонди Диамини.

Клуб на данный момент занимает четвертое место в национальной премьер-лиге.

12 марта в Руанде не менее 15 человек погибли от молнии, которая ударила по церкви адвентистов седьмого дня, где собрались более 150 человек. В этот день служба продолжалась дольше обычного из-за выступления хора, который приехал из другого населенного пункта.

В 2017 году сообщалось, что в Зимбабве молния убила шесть человек, пришедших на похороны. Она попала в дерево, под которым участники церемонии прятались от дождя.

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