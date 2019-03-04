Футболист умер во время матча

Полузащитник футбольного клуба «Аканда» Герман Цинг скончался после падения во время матча чемпионата Габона против команды «Миссиле». Об этом сообщает Goal.com

По информации издания, в первом тайме 30-летний футболист почувствовал себя нехорошо и потерял сознание. Врачи команды пытались оказать ему первую помощь, но Цинг не приходил в сознание. По пути в больницу он скончался.

По предварительным данным, причиной смерти хавбека стал сердечный приступ. Издание Kickoff сообщает, что у медиков скорой помощи не было дефибриллятора и кислородной маски, необходимых для оказания первой помощи. В ближайшее время будет проведена медицинская экспертиза.

14 февраля 15-летний футболист юношеской команды французского «Реймса» Мохамед Саван умер из-за остановки сердца. Он скончался во время игры с друзьями.

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