Травма «изменила жизнь» 15-летнего футболиста и поставила под угрозу его карьеру

15-летний футболист из академии английского «Сток Сити» получил «изменившую его жизнь» травму глаза, из-за которой его карьера может прерваться. Об этом сообщает Stoke Sentinel.

Ночью в воскресенье, 28 июля, молодой человек (его имя не указывается) оказался вовлечен в массовую драку у паба в Шропшире, в ходе которой один из участников ударил его в глаз. Спортсмена госпитализировали, осмотрели и отпустили. Теперь он ждет результатов обследования, которое должно показать, сможет ли он видеть поврежденным глазом.

Полиция арестовала двух мужчин. «Сток Сити» остается в контакте с футболистом и его семьей.

12 июля сообщалось, что 17-летний вратарь Рамон Исмаэль умер после отбитого пенальти. Он сумел отразить удар с 11-метровой отметки, после чего партнеры начали праздновать. У Исмаэля в этот момент случился сердечный приступ. Он умер по пути в больницу.

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