Юный вратарь из Аргентины отбил пенальти и умер

Аргентинский вратарь скончался от сердечного приступа после отбитого пенальти. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел во вторник, 9 июля. Команда 17-летнего Рамона Исмаэль Коронеля «Юнион де Голондрина» (Union de Golondrina) участвовала в любительском матче на севере провинции Санта-Фе. В ходе игры в ворота Коронеля был назначен пенальти, который он сумел отбить. Футболисты стали праздновать успех, однако в этот момент вратарю стало плохо, и он упал на газон.

Игрока отправили в больницу на автомобиле болельщика, поскольку скорая помощь не дежурила у стадиона. Отмечается, что вратаря спасти не удалось, он скончался по дороге.

Местная прокуратура начала расследование.

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