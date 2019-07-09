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Скончался олимпийский призер по хоккею

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Канадский хоккеист Грег Джонсон скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщает Pittsburgh Tribune Live.

Причина смерти бывшего хоккеиста пока неизвестна.

Джонсон за свою карьеру выступал за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингс», «Питтсбург Пингвинс» и «Нэшвилл Предаторс». Он играл на позиции центрального нападающего. Джонсон провел 822 матча в НХЛ. В составе сборной Канады форвард стал серебряным призером Олимпийских игр 1994 года. Хоккеист также завоевал золотую медаль молодежного чемпионата мира 1991 года.

В 2006 году Джонсон завершил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем. Врачи обнаружили у спортсмена порок сердца.

В декабре 2018 года игрок клуба «Ястребы» Ночной хоккейной лиги Алексей Захаров умер во время матча с командой ПКС. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли его спасти.

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