Российский бегун умер во время полумарафона

Участник Московского полумарафона Владимир Корчевский умер во время забега. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

51-летнему Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. На место происшествия приехала бригада скорой помощи. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался на месте. Причина смерти не уточняется.

Московский полумарафон — самый массовый старт России, проводится шестой год подряд. Забег проходит по центральным набережным столицы. Трасса измерена и сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

В 2015 году во время полумарафона в Китае скончался 33-летний мужчина. Он потерял сознание в 400 метрах от финиша и умер по дороге в больницу.

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