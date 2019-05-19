Стали известны подробности смерти российского бегуна во время полумарафона

Стали известны подробности смерти российского бегуна Владимира Корчевского во время Московского полумарафона. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

По информации организаторов соревнования, Корчевский пробежал дистанцию 10 километров за 57 минут 27 секунды, финишировал и получил свою награду за участие. Отмечается, что во время прохождения дистанции он не обращался к медикам. После забега мужчина вышел с территории «Лужников» и почувствовал себя плохо. Медицинская служба оказала ему необходимую помощь, но Корчевский скончался.

О смерти бегуна сообщалось ранее 19 мая. Отмечалось, что Корчевскому стало плохо, когда он бежал по Лужнецкой набережной. Причина смерти не уточняется.

Московский полумарафон — самый массовый старт России, проводится шестой год подряд. Забег проходит по центральным набережным столицы. Трасса измерена и сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS).

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