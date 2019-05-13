Мексиканский рестлер умер во время выступления

Видео: El Universal Deportes / YouTube

Мексиканский рестлер Сезар Гонсалес скончался во время представления Lucha Libre в Лондоне. Последние кадры жизни 51-летнего атлета опубликованы на YouTube-канале El Universal Deportes.

Судья и соперник рестлера, известного под сценическим псевдонимом Серебряный Король, не сразу поняли, что ему стало плохо. Гонсалес проиграл по сценарию поединка и продолжил лежать после того, как соперник отпраздновал «победу». Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Гонсалес известен широкой аудитории по роли рестлера в комедийном фильме «Начо Либре» (2006). Там он сыграл вместе с голливудским актером Джеком Блэком.

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