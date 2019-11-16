18-летняя боксерша погибла под колесами поезда

В селе Тарасовка Киевской области поезд насмерть сбил члена молодежной сборной Украины по боксу Амину Булах. Об этом сообщается на странице Федерации бокса Украины в Facebook.

Спортсменка погибла 15 ноября. Как утверждает ТСН, полиция расценивает случившееся как несчастный случай. Отмечается, что девушка не слышала приближения поезда, так как была в наушниках. Булах было 18 лет.

Главным достижением спортсменки стала бронза на молодежном чемпионате Европы. Она завоевала награду в сентябре. Также девушка становилась чемпионкой Украины.

В начале октября стало известно о гибели канадской фристайлистки Микайлы Мартин. Смерть спортсменки также наступила в результате несчастного случая: она погибла в результате травм, полученных во время катания на горном велосипеде.

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