Белорусская баскетболистка умерла в 18 лет

Бывшая баскетболистка юношеской сборной Белоруссии Яна Зуборенко скончалась в возрасте 18 лет. Об этом сообщается на сайте Федерации баскетбола страны.

Зуборенко умерла 1 августа. Прощание со спортсменкой прошло во вторник, 6 августа, в Могилеве. Причина смерти баскетболистки не уточняется. Федерация выразила соболезнования семье девушки.

Спортсменка выступала в составе женской сборной Беларуси (до 17 лет) на чемпионате мира, также она была участницей чемпионатов Европы (до 16 и до 18 лет) и Европейского юношеского олимпийского фестиваля. В 2018 году Зуборенко поступила в Белорусский государственный университет и завершила карьеру.

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