Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из России утонули во время шторма

Две российские спортсменки утонули во время шторма в Севастополе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замначальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты правительства города Владимира Беспалого.

Девушки пошли купаться, несмотря на непогоду. По предварительной информации, одна из них прыгнула с пирса в море, а вторая бросилась ее спасать. «При купании утонули две девушки: жительница Москвы 1986 года рождения и жительница Мурманска 1992 года рождения. Одна — действующая чемпионка мира по кикбоксингу, вторая — вице-чемпионка», — рассказал Беспалый.

Инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба. Поднять тела на поверхность пока не удается из-за погодных условий.

В начале июля в Польше утонула игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева. Спортсменке было 20 лет. По информации СМИ, спортсменка прыгнула с пирса в запрещенном для этого месте.

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