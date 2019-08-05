Названы имена погибших во время шторма в Севастополе российских спортсменок

Погибшими в Севастополе кикбоксершами оказались мастера международного класса Элина Гисмеева и Фатима Жагупова. Об этом сообщают «Известия».

По словам президента Федерации кикбоксинга России Владимира Украинцева, девушки находились в Крыму на сборах. Они должны были вернуться оттуда 4 августа, поэтому решили искупаться в море напоследок. «Элина живет возле моря в Мурманске, она первая пошла купаться. Фатима, говорят, полезла помогать ей, и ее накрыло», — рассказал Украинцев.

Жагупова — действующая чемпионка мира по кикбоксингу. Гисмеева является вице-чемпионкой мира.

О гибели спортсменок стало известно ранее 5 августа. Девушки решили искупаться в море во время шторма и утонули. Инцидент произошел на территории яхт-клуба.

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