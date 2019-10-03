Лыжница-чемпионка погибла в 22 года

Канадская фристайлистка Микайла Мартин погибла в результате несчастного случая. Об этом сообщает CBC.

Мартин не стало 1 октября. Спортсменке было всего 22 года. Она погибла в результате травм, полученных во время езды на горном велосипеде. Спасателям удалось обнаружить Мартин и ее товарища на одной из горных трасс рядом с городом Сквомиш, где проживала спортсменка. Однако специалисты не успели оказать ей медицинскую помощь.

Мартин была членом канадской сборной по ски-кроссу. Накануне инцидента она тренировалась с олимпийской чемпионкой Мариэль Томпсон. «Микайла был так полна энергией и всегда стремилась узнать что-то новое. Было счастьем видеть ее прогресс в прошлом году», — прокомментировала случившееся Томпсон.

В 2018 году Мартин выиграла чемпионат мира среди юниоров в дицсиплине ски-кросс. В последний раз она выступила в 8 сентября на Australia-New Zealand Cup, где финишировала третьей.