Итальянского велогонщика сбила машина

Итальянский велогонщик Доменико Поццовиво попал под машину во время тренировки в Козенце на юге Италии. Об этом сообщает местное издание quicosenza.it.

Поццовиво ехал на велосипеде по шоссе, когда на него наехал автомобиль. Отмечается, что скорая помощь прибыла на место происшествия в течение нескольких минут и оказала итальянцу первую помощь. После этого он был госпитализирован, велогонщик получил переломы руки и ноги. Спортсмен все это время оставался в сознании.

Поццовиво — участник многодневки «Джиро д'Италия», в 2012-м он выигрывал один из этапов гонки. В том же году спортсмен стал первым в многодневке «Тур Альп».

В июле в результате ДТП погибла 14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько. Во время тренировки в Оренбургской области на нее наехал автомобиль. От полученных травм она скончалась на месте.

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