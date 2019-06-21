14-летняя российская велогонщица погибла во время тренировки

14-летняя российская велогонщица Ольга Штанько погибла в ДТП во время тренировки. Об этом сообщается на сайте Федерации велосипедного спорта России.

Авария произошла на трассе в Оренбургской области. По информации РИА Новости, группа велогонщиков в сопровождении тренера и специальной автомашины с мигалками ехала по трассе, соблюдая правила. Во время разворота группы автомобиль Lada, за рулем которого находился 38-летний мужчина, наехал на велосипедистку, в результате чего она погибла на месте.

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Федерация велосипедного спорта выразила соболезнования семье и близким погибшей.

В мае этого года олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в составе сборной СССР Клара Гусева погибла в ДТП. Гусеву сбил автомобиль, когда она переходила дорогу.

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