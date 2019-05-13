Советская олимпийская чемпионка погибла в ДТП

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту в составе сборной СССР Клара Гусева погибла в ДТП. Об этом сообщает «Р-Спорт».

82-летнюю Гусеву сбил автомобиль. Врачам не удалось спасти ее жизнь.

«Выражаю соболезнования родным и близким Гусевой. Это большая утрата для всех нас», — заявил представитель Союза конькобежцев России Рамир Курамшин. Дата и место прощания со спортсменкой пока не определены.

Гусева завоевала золото на Олимпиаде-1960 в США. Советская конькобежка стала сильнейшей на дистанции 1000 метров. Именно на Играх в Скво-Вэлли впервые были представлены соревнования по скоростному катанию на коньках среди женщин. Таким образом, Гусева стала первой женщиной, которой удалось завоевать олимпийское золото в данной дистанции. Спустя четыре года спортсменка выступила на Олимпиаде в Инсбруке, где показала четвертый результат на дистанции 4000 метров.

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