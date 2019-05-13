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Появились подробности гибели олимпийской чемпионки в ДТП

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Клара Гусева

Появились подробности гибели олимпийской чемпионки по конькобежному спорту в составе сборной СССР Клары Гусевой. Их приводит МК.

По данным полиции, 82-летняя Гусева пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора, из-за чего автомобиль Skoda Octavia сбил женщину. Водитель остался на месте происшествия и вызвал медиков. Гусеву отвезли в больницу, где ей пришлось ампутировать руку. Через два часа она скончалась.

По мнению родственников погибшей, ДТП произошло из-за соревнующихся между собой водителей мотоцикла и Skoda. Когда для транспорта загорелся зеленый свет, они резко тронулись: мотоциклисты успели объехать переходящую трассу женщину, а автомобилист сбил ее.

О гибели Гусевой стало известно ранее 13 мая. Союз конькобежцев России назвал смерть олимпийской чемпионки большой утратой.

Гусева завоевала золото на дистанции 1000 метров на Олимпиаде-1960 в США. На Играх в Скво-Вэлли впервые были представлены соревнования по скоростному катанию на коньках среди женщин. Таким образом Гусева стала первой женщиной, которой удалось выиграть в данной дистанции.

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