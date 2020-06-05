Москвичка зависла в скалах с парашютом и осталась там на сутки

Жительница Москвы во время прыжка с парашютом зависла в одном из ущелий Кабардино-Балкарии и осталась там на сутки. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел в среду, 3 июня, в Эльбрусском районе, между сельскими поселениями Бедык и Былым. Согласно данным ведомства, группа бейсджамперов из трех человек совершила аварийную посадку на скальный рельеф.

В результате одного из туристов подняли из ущелья с травмой ног и доставили в местную больницу. Его коллегу, девушку 1991 года рождения из Москвы, сняли с выступа скалы на 60-метровой высоте. Как уточняет «Интерфакс», ее эвакуация заняла почти сутки, от медицинской помощи россиянка отказалась.

Отмечается, что в поисково-спасательных работах были задействованы 16 сотрудников и четыре единицы техники.

15 сентября прошлого года сообщалось, что два туриста из России пострадали в результате несчастного случая во время парасейлинга в турецком городе Анталья. Канат, который соединял парашют с катером, оборвался, а сильный порыв ветра отбросил россиян на пальмовые деревья, которые росли на берегу.

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