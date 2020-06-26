Россиянин решил позвать девушку замуж на воздушном шаре и оказался в море

Воздушный шар упал в Черное море во время романтического полета по окрестностям Сочи. Об этом в пятницу, 26 июня, сообщает Telegram-канал «Подъем».

По его данным, в корзине шара находились трое — пилот и пассажир с девушкой. Молодой человек зафрахтовал аппарат, чтобы совершить полет над горной рекой Шахе и позвать возлюбленную замуж. Однако на побережье поднялся ветер, и шар оказался над акваторией моря.

Пилоту удалось высадить пару на проходящий мимо катер, после чего его самого унесло в открытое море.

t.me/

Оставшегося на воздушном шаре выловили сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, которым поступила информация о том, что в трех километрах от берега, напротив поселка Головинка терпит крушение воздушный шар: у аппарата заканчивалось горючее, а на борту находился человек.

Спасатели отправились к месту происшествия на катере и подняли пилота приводнившегося шара на борт, затем достали из моря оболочку и прицепную кабину. «Количество горючего не было рассчитано на такой длительный полет, потому судно начало постепенно снижаться к воде, но было практически неуправляемо из-за скорости и направления ветра», — объяснили в МЧС причину крушения аппарата, отметив, что спасенный пилот не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Красной Поляне в Сочи с шестиметровой высоты упал параплан. В результате инцидента погиб 38-летний турист, инструктор параплана получил тяжелые травмы и переломы.

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