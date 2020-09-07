Один из исчезнувших в горах Сочи школьников вышел на связь

Группа туристов из трех взрослых и восьми детей, исчезнувшая в горах Сочи, вышла на связь. Об этом в понедельник, 7 сентября, сообщает издание Baza.

По его информации, все участники похода живы — один школьник смог дозвониться маме и уточнить свое местонахождение. Ребенок рассказал, что они заблудились после того, как свернули не на ту дорогу от горной реки у горы Ачишхо.

«Дальше по совету местных жителей они пошли вдоль горной реки вниз, а затем, пытаясь поймать мобильную связь, решили подняться на гору с левой стороны реки», — указано в сообщении. При этом связь им удалось поймать, не добравшись до вершины.

Ранее появилась информация о том, что группа пропавших туристов прибыла на курорт из Тверской области — они занимаются лыжным спортом и направились в горную местность Адлерского района для тренировки легких. Также уточнялось, что участниками инцидента оказались дети 2004–2011 года рождения — ученики спортивной школы олимпийского резерва «Тверь».

Об исчезновении туристов в Сочи стало известно 7 сентября. В МЧС России поступило сообщение о том, что группа из 11 человек перестала выходить на связь с родственниками — накануне утром они вышли из поселка Эсто-Садок в горно-лесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик на южном склоне Роза Хутор, и не вернулись.

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