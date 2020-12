Женщина попыталась подобрать позу для фото и умерла

Жительница австралийского Мельбурна захотела сфотографироваться и умерла, пытаясь подобрать позу для снимка. Об этом сообщает The Sun.

38-летняя погибшая вместе с семьей отправилась на живописную смотровую площадку Борока, расположенную в Национальном парке Грэмпианс в штате Виктория. Позируя для фото, она соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родных.

Как уточняет ABC News, тело погибшей уже извлекли. На месте работают сотрудники полиции.

В ноябре похожий случай произошел в Великобритании. Сообщалось, что зрительница популярного британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») телеканала ITV приехала на место съемок. Пока женщина пыталась сделать фотографии, ее сбила машина, и в результате зрительница умерла.