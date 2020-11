Зрительница приехала на место съемок популярного реалити-шоу и умерла

Зрительница популярного британского реалити-шоу I'm a Celebrity. Get Me Out of Here! («Я знаменитость. Вытащите меня отсюда!», аналог «Последнего героя») телеканала ITV приехала на место съемок. Как сообщает Daily Mail, пока женщина пыталась сделать фотографии, ее сбила машина, и в результате зрительница умерла.

58-летняя Шарн Иона Хьюс (Sharn Iona Hughes) проехала около 16 километров, чтобы попасть к замку Грайч (Gwrych Castle), где снимают телепередачу. Оказавшись на месте в районе, мать двоих детей решила сделать несколько снимков самого замка и территории вокруг.

Женщина продолжала фотосессию и ради снимков вышла на дорогу, в этот момент в нее врезался автомобиль Volvo синего цвета. Семья погибшей заметила, что «ее любопытство стало поводом увидеть огни в замке Грайч, но это, к сожалению, привело к ее трагической смерти».

Родственники добавили, что Хьюс хотела отправить фотографии подруге и что некоторые знакомые тоже планировали посетить место съемок ради снимков. По данным издания, после смерти женщины на дороге усилили ограничение скорости с 60 до 30 миль в час. Полиция продолжает расследование происшествия.

Отмечается, что территорию, где проходят съемки, охраняют более 40 сотрудников. Также рядом с проектом перекрыты несколько дорог. Первоначально передачу планировали снимать в Австралии, но из-за пандемии решено было найти другое место внутри страны. В результате и был выбран замок в Уэльсе.