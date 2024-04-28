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17:37, 28 апреля 2024Россия

Мизулина попросила разобраться с помогавшим ВСУ студентом МГУ

Мизулина обратилась в МВД по поводу студента МГУ, собиравшего деньги для ВСУ

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина попросила разобраться с украинским студентом Московского государственного университета (МГУ), собиравшим в интернете деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она сказала, что уже направила материалы по делу студента в МВД. Мизулита также выложила посты, которые, предположительно, студент публиковал в социальных сетях.

Ранее стало известно, что студент шестого курса факультета фундаментальной медицины получил уведомление о сокращении срока пребывания в стране и о необходимости покинуть территорию России в течение трех дней.

Сергей Гулько в социальных сетях неоднократно писал, что по окончании обучения уедет из России, и призывал наносить удары по Москве. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.

Он был арестован на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП.

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