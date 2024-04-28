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17:22, 28 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о переброске под Часов Яр спецназа ГУР Украины

Украинский журналист Цаплиенко: под Часов Яр переброшен спецназ ГУР Украины

Фото: Reuters

Для сдерживания прорыва Вооруженных сил (ВС) России под Часовым Яром в Донецкой народной республике переброшен спецназ Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом заявил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

Цаплиенко со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что подразделения ГУР были переброшены под Часов Яр около двух недель назад. Их задачей является оборона населенного пункта и сдерживание продвижения ВС России в сторону агломерации Краматорска, Константиновки, Дружковки и Славянска.

«По сути ситуация на этом участке фронта чем-то напоминает начало конфликта, когда специальные подразделения разведки использовались для обороны границы и населенных пунктов Киевщины и Харьковщины», — отметил журналист.

Ранее журналист канадского телеканала CBC подчеркнул, что потеря Часова Яра повлечет тяжелые последствия для ВСУ из-за его расположения на господствующей высоте.

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      Юрий Леонов
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