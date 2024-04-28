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17:29, 28 апреля 2024Бывший СССР

ВСУ нанесли удар рядом с храмом в ДНР

ВСУ нанесли удар по району рядом с храмом в Александровке, есть одна жертва

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Александровка на западе Донецка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах Донецкой народной республики (ДНР).

«Сегодня ВСУ ударили по Александровке. Прилеты в районе местного храма», — уточняет собеседник агентства. Помимо этого, стало известно об одной жертве обстрела — предположительно, это прихожанка храма.

Ранее в этот же день, 28 апреля, стало известно, что число жертв обстрела ВСУ подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Губернатор курирующей этот регион Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что удару подвергся населенный пункт Пологи — украинские войска выстрелили по нему 14 снарядами.

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