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13:11, 28 апреля 2024Бывший СССР

Число жертв обстрела ВСУ Запорожской области выросло до двух

Число жертв обстрела украинскими войсками Запорожской области выросло до двух
СюжетНаселение России:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Число жертв обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор курирующей этот регион Пензенской области Олег Мельниченко.

Чиновник сообщил, что удару подвергся населенный пункт Пологи — украинские войска выстрелили по нему 14 снарядами.

«Не имея сил противостоять Российской армии на поле боя, ВСУ в бессильной злобе ведут террор мирного населения. Но им недолго осталось продолжать свои преступления», — подытожил он.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2023 году 242 военнослужащих ВСУ осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик.

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