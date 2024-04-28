Число жертв обстрела ВСУ Запорожской области выросло до двух

Число жертв обстрела украинскими войсками Запорожской области выросло до двух

Число жертв обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор курирующей этот регион Пензенской области Олег Мельниченко.

Чиновник сообщил, что удару подвергся населенный пункт Пологи — украинские войска выстрелили по нему 14 снарядами.

«Не имея сил противостоять Российской армии на поле боя, ВСУ в бессильной злобе ведут террор мирного населения. Но им недолго осталось продолжать свои преступления», — подытожил он.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2023 году 242 военнослужащих ВСУ осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик.