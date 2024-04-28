Число жертв обстрела ВСУ Запорожской области выросло до двух
Число жертв обстрела украинскими войсками Запорожской области выросло до двухСюжетНаселение России:
Число жертв обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) подконтрольной России части Запорожской области выросло до двух. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор курирующей этот регион Пензенской области Олег Мельниченко.
Чиновник сообщил, что удару подвергся населенный пункт Пологи — украинские войска выстрелили по нему 14 снарядами.
«Не имея сил противостоять Российской армии на поле боя, ВСУ в бессильной злобе ведут террор мирного населения. Но им недолго осталось продолжать свои преступления», — подытожил он.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что в 2023 году 242 военнослужащих ВСУ осудили за преступления против граждан Луганской и Донецкой народных республик.