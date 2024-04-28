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17:37, 28 апреля 2024Бывший СССР

Два жителя Херсонской области стали жертвами обстрела со стороны ВСУ

Глава правительства Херсонщины Алексеенко: жертвами удара ВСУ стали два человека
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко

Жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Днепряны в Херсонской области стали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонщины Андрей Алексеенко.

По сообщению чиновника, удар по селу был нанесен из миномета. Судя по опубликованной Алексеенко фотографии с места прилета, местные жители во время обстрела ехали по дороге на велосипедах.

«Очередная, к сожалению, ставшая уже обыденностью трагедия сегодня произошла в Днепрянах. (...) Соболезнуем семьям. Обязательно поможем», — написал в блоге чиновник.

Ранее стало известно, что еще два человека стали жертвами обстрела ВСУ в Запорожской области.

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      Марк Леонов
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