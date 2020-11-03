Телеведущий сел в фургон с мороженым и установил рекорд Гиннесса

Ведущий британского шоу Top Gear Пэдди МакГиннесс (Paddy McGuinness) попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как проехался на огромной скорости за рулем самодельного электрического фургона с мороженным. Об этом сообщает The Metro.

Новый рекорд был установлен 26 октября 2020 года на аэродроме Элвингтон в Йоркшире. МакГиннессу удалось разогнаться до 128,8 километра в час. Предыдущий рекорд принадлежал английскому изобретателю Эдду Чайне (Edd China) — тот развил скорость в 118,9 километра в час.

Фургон-вездеход, в который сел МакГиннесс, называется Mr NippY. Он базируется на платформе Bedford CF 1979 года выпуска с шасси от Land Rover 110 1980-х годов. Ходовую часть электромобиль получил от Tesla, а питается он от аккумуляторов Mercedes и Tesla. Журналисты отмечают, что самодельный фургон также умеет подметать улицы и пересекать песчаные пляжи.

Комментируя свое достижение, МакГиннесс сказал, что получил много впечатляющего опыта с тех пор, как присоединился к команде Top Gear. Однако установка рекорда Гиннеса стала для него одним из главных событий в жизни.