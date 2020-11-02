Телеведущая-инвалид вернула угнанный мотоцикл с помощью соцсетей

Британская телеведущая Софи Морган (Sophie Morgan), парализованная ниже пояса, вернула угнанный мотоцикл, адаптированный специально для инвалидов. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Морган узнала об угоне 24 октября. Она сразу же сообщила о происшествии в полицию, а также опубликовала подробности истории и фотографии любимого мотоцикла в Facebook и Twitter. За несколько дней ее пост собрал более 140 тысяч репостов в обеих соцсетях.

Благодаря этому полиции удалось найти угонщиков. «Похоже, кто-то из соцсетей опознал мой мотоцикл и сообщил об этом в полицию», — написала обрадованная Морган, которая вернула свой особенный мотоцикл спустя пять дней после его пропажи.

Телеведущая поблагодарила всех неравнодушных и добавила, что после возвращения у транспортного средства отсутствуют некоторые детали, однако она все равно довольна исходом дела. К тому же, подчеркнула Морган, полиция арестовала двоих подозреваемых в угоне.