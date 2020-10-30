Телеведущий рассказал о поцелуе с лисой и оставил зрителей в недоумении

Ведущий британской передачи о дикой природе Autumnwatch Крис Пэкхэм (Chris Packham) в эфире ТВ рассказал о французском поцелуе с лисой. Эта неожиданная информация оставила зрителей в недоумении, пишет Metro.

Крис и его падчерица Меган показали ролик телезрителя, в котором лиса ртом открывала пробки на бутылках из-под молока. После просмотра видео 59-летний ведущий отметил, что у лисиц «довольно сильные, маленькие узкие прямоугольные язычки». Позже он вспомнил, как в детстве дразнил домашнюю лису, когда кормил ее из своего рта.

«Лиса подходила ко мне, и время от времени она совала свой язык мне в рот и засовывала его под мою губу», — заявил Пэкхэм, в то время как на него смотрела смущенная падчерица. Однако мужчина продолжил и даже сравнил поцелуи лис и собак.

Пользователи сети посмеялись над признанием ведущего. Они назвали его историю странной и крайне неожиданной. Однако сам Пэкхэм не увидел в ней ничего предосудительного. На своей странице в Twitter он написал, что люди могут найти миллион причин, почему французский поцелуй с лисой — плохая идея. Однако он любит этих животных больше, чем большинство остальных людей.