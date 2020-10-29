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Девушка подмигнула религиозной однокласснице и «раскрыла» ее гомосексуальность

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Фото: Globallookpress.com

Девушка рассказала, как во время урока подмигнула религиозной однокласснице, в шутку намекнув на ее гомосексуальность. Однако таким образом она испортила с ней отношения. Историю опубликовала пользовательница Reddit с ником i_dunno-man. В комментариях многие посчитали, что такая реакция означает, что автор раскрыла ее истинную ориентацию.

На уроке в старшем классе учитель сказал, что, согласно статистике, каждый десятый человек — гомосексуал. Услышав это, одна из одноклассниц, истовая христианка, громко прошептала, что i_dunno-man — определенно одна из этих лесбиянок».

По словам автора публикации, она в ответ решила подшутить: повернулась к однокласснице, подмигнула и сказала: «И не мечтай». Однако христианка смутилась, побледнела, а чуть позже заявила, чтобы ее не смели обвинять в подобном.

Автор же лишь улыбнулась и посоветовала не воспринимать это всерьез. Ситуация рассмешила некоторых учеников в классе, из-за чего религиозная девушка заплакала и выбежала из кабинета. Учитель и некоторые школьники попросили ее извиниться, но i_dunno-man отказалась.

В комментариях большинство поддержало ее, а пост набрал более 12 тысяч лайков. Melaleuca10 заметил, что, возможно, шутка была слишком резкой для религиозной девушки. С ним согласились многие юзеры. OftheSea95 посчитал, что эта реакция — скорее паника, чем недовольство.

Ранее 55-летний испанский телеведущий и открытый гей Хесус Васкес (Jesus Vazquez) рассказал, как родители отреагировали на новости о его сексуальной ориентации. Он подчеркнул, что сначала братья поддерживали его больше, чем мать и отец.

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