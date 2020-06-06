Ургант спародировал ролик об усыновлении геями ребенка из детдома

Телеведущий Иван Ургант в эфире программы «Вечерний Ургант» высмеял видеоролик, выпущенный «Федеральным агентством новостей» (РИА ФАН) об усыновлении геями ребенка из детского дома. Пародия опубликована на YouTube-канале программы.

Действие происходит в 2013 году в офисе телепередачи Comedy Woman. Участница программы Мария Кравченко снимает на телефон и делится новостью: «У нас сегодня мальчишку на другой канал забирают». Речь идет о Дмитрии Хрусталеве, который переходит на работу на Первый канал. После этого его представляют Урганту. Они выходят из здания, и Хрусталев интересуется, где его предшественник на этой должности — Александр Гудков.

Затем в кадре появляется комик в образе стереотипного гомосексуала, аналогичный представленному в оригинальном ролике. На лице Хрусталева видно разочарование, а Ургант призывает его не расстраиваться, так как у него появится «настоящая, полноценная программа». Гудков также дарит новому соведущему «Вечернего Урганта» платье и говорит, что он должен сниматься в этой одежде — «так будет смешнее». Участницы Comedy Woman переглядываются, после чего одна из них плюет на пол и уходит. В финале ролика Ургант и Гудков изображают поцелуй. Пародия завершается вопросом: «Такой "Вечерний Ургант" ты хочешь?»

Несколько дней назад в соцсетях распространился ролик, в котором однополая пара в 2035 году усыновляет ребенка. По сюжету, в стране не приняли поправки к Конституции, в одной из которых предлагается закрепить понятие брака как союз мужчины и женщины. Видео раскритиковали интернет-пользователи, позднее YouTube удалил материал, посчитав, что он разжигает ненависть.

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