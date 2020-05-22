Ургант пристыдил Собчак за отсутствие маски

instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущий Иван Ургант пристыдил свою коллегу Ксению Собчак за то, что она была без маски в здании телецентра Останкино. Видео их диалога об отсутствии средств защиты ведущая опубликовала в Instagram.

«Случай в Останкино. Маска, я тебя знаю!» — написала ведущая. В ролике Собчак обращается к Урганту в маске. По ее словам, вчера он звонил и просил денег в долг.

На это ведущий вечернего шоу Первого канала напомнил Собчак об отсутствии у нее маски. «Ты бы себя сняла, чтобы люди посмотрели, как ты без всего», — сообщил он. Ведущая показала свое лицо и в оправдание заметила, что сдавала анализы. «Нет, ты просто сдала уже, мать», — шутливо отреагировал Ургант.

Ранее Ургант и гостья его шоу «Вечерний Ургант» певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, примкнули к новому тренду в интернете. Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами.

Ургант продолжает сниматься в передаче и во время пандемии коронавируса. Съемки по-прежнему проходят в студии в Останкино, но без зрителей. Решение было принято еще в середине марта. Команда шоу подчеркивала, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, но ограничения необходимы для сохранения здоровья зрителей.

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