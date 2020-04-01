Ургант похвалил обматерившую россиян Гузееву

Телеведущий Иван Ургант похвалил актрису Ларису Гузееву за эмоциональное обращение к россиянам, которые не прислушались к рекомендации соблюдать самоизоляцию и в выходные отправились на прогулку. «Вот это я называю обращением к нации», — пошутил ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант». Запись доступна на сайте Первого канала.

По словам Урганта, с начала недели на улицах стало меньше людей именно из-за матерной речи коллеги по цеху. «Потому что Лариса Гузеева всем все объяснила», — добавил Ургант.

Материалы по теме В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом В стране более двух тысяч зараженных. Москва и 32 региона ушли в изоляцию

В эфире показали ставший популярным ролик, в котором Гузеева кричала на беспечных москвичей, возмущенная тем, что они воспользовались теплой погодой для прогулки по городу. «Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? ** вашу мать! Нельзя так, ***** (блин), правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!» — говорила ведущая «Давай поженимся!».

Ургант назвал Гузееву молодцом и обрадовался тому, что «наконец-то кто-то стал говорить на языке, понятном детям». «При этом не забывая о том, что у этих детей есть матери, которым тоже нужно сидеть дома», — с иронией отметил он.

Гузеева разместила матерное обращение в Instagram спустя несколько дней после того, как президент страны попросил россиян оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом. Многие не прислушались к рекомендации, после чего ряд регионов ввел режим изоляции, распространяющийся на жителей вне зависимости от возраста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!