Ургант похвалил обматерившую россиян Гузееву

Телеведущий Иван Ургант похвалил актрису Ларису Гузееву за эмоциональное обращение к россиянам, которые не прислушались к рекомендации соблюдать самоизоляцию и в выходные отправились на прогулку. «Вот это я называю обращением к нации», — пошутил ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант». Запись доступна на сайте Первого канала.
По словам Урганта, с начала недели на улицах стало меньше людей именно из-за матерной речи коллеги по цеху. «Потому что Лариса Гузеева всем все объяснила», — добавил Ургант.
В эфире показали ставший популярным ролик, в котором Гузеева кричала на беспечных москвичей, возмущенная тем, что они воспользовались теплой погодой для прогулки по городу. «Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? ** вашу мать! Нельзя так, ***** (блин), правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!» — говорила ведущая «Давай поженимся!».
Ургант назвал Гузееву молодцом и обрадовался тому, что «наконец-то кто-то стал говорить на языке, понятном детям». «При этом не забывая о том, что у этих детей есть матери, которым тоже нужно сидеть дома», — с иронией отметил он.
Гузеева разместила матерное обращение в Instagram спустя несколько дней после того, как президент страны попросил россиян оставаться дома из-за ситуации с коронавирусом. Многие не прислушались к рекомендации, после чего ряд регионов ввел режим изоляции, распространяющийся на жителей вне зависимости от возраста.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения