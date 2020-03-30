Отказавшийся самоизолироваться россиянин обругал матом журналистку

Корреспондентка издания «Фонтанка.ру» решила узнать у людей на улицах Санкт-Петербурга, почему они находятся не на карантине. Один из респондентов отказался отвечать на вопрос и обругал девушку матом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Прикладная социопатия».

«Скажите, почему вы не самоизолировались?» — спросила журналистка у отказавшегося соблюдать карантин россиянина. Мужчина ничего не ответил, а когда девушка повторила вопрос, в нецензурной форме сообщил, что это не ее дело. «Мы это вырежем потом на монтаже», — прокомментировала ответ собеседника журналистка. При этом на корреспондентке была надета медицинская маска, а мужчина шел по городу без нее.

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Ранее 30 марта сообщалось, что власти Москвы к концу недели смогут ввести полный контроль за соблюдением карантина. Контроль будет обеспечен с помощью IT-систем.

Всеобщий режим изоляции вступил в силу в Москве 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в город или покидать его. Вечером 30 марта аналогичный режим был введен и в Петербурге.

Кроме того, правительство России одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Нарушителей также ожидает штраф — для граждан он составит до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.

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