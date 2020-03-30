Отказавшийся самоизолироваться россиянин обругал матом журналистку

Корреспондентка издания «Фонтанка.ру» решила узнать у людей на улицах Санкт-Петербурга, почему они находятся не на карантине. Один из респондентов отказался отвечать на вопрос и обругал девушку матом. Ролик опубликовал Telegram-канал «Прикладная социопатия».
«Скажите, почему вы не самоизолировались?» — спросила журналистка у отказавшегося соблюдать карантин россиянина. Мужчина ничего не ответил, а когда девушка повторила вопрос, в нецензурной форме сообщил, что это не ее дело. «Мы это вырежем потом на монтаже», — прокомментировала ответ собеседника журналистка. При этом на корреспондентке была надета медицинская маска, а мужчина шел по городу без нее.
Ранее 30 марта сообщалось, что власти Москвы к концу недели смогут ввести полный контроль за соблюдением карантина. Контроль будет обеспечен с помощью IT-систем.
Всеобщий режим изоляции вступил в силу в Москве 30 марта. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. В то же время он не ограничивает права граждан приезжать в город или покидать его. Вечером 30 марта аналогичный режим был введен и в Петербурге.
Кроме того, правительство России одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Нарушителей также ожидает штраф — для граждан он составит до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения