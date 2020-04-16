Ургант примкнул к новому тренду и прикрыл тело подушкой

Телеведущий Иван Ургант и гостья его шоу «Вечерний Ургант» певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, примкнули к новому тренду в интернете, ставшему популярным по время пандемии и необходимости соблюдать самоизоляцию. Звезды прикрыли свои тела подушками, закрепив их на талии поясами. Запись выпуска доступна на YouTube.
В начале программы Ургант извинился за «идиотский вид», пошутив, что его одежду украли во время подготовки к челленджу.
Соответствующий кадр телеведущий выложил и в Instagram-аккаунте программы. В комментариях пользователи расхвалили внешний вид Урганта. «А у Вани стройное тело, однако. За одеждой непонятно было», «Иван, как это ни странно, но вам безумно идет этот прикид. Самая лучшая модель с подушкой из всех, что видела на сегодняшний день!» — писали они.
Многие обратили внимание на то, что телеведущий лучше смотрится в этом образе, чем его гостья. «Ивану подушка больше идет, чем Наталье», «Справа ноги интереснее», «У Ивана ножки поэффектнее», — указали подписчики.
Соответствующий челлендж запустила шведская блогерша в начале апреля. Публикация стала вирусной и получила более 39 тысяч лайков, а тренд начал набирать популярность. В настоящее время хештег #quarantinepillowchallenge использовали более 14,5 тысяч раз.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения